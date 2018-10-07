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Разрушение Крымского моста: всплыли тайные данные

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Резонансное ЧП на построенном российскими оккупантами Крымском мосту произошло из-за того, что руководство решило ускорить темпы строительства и "упростило правила проведения работ".

Об этом в Twitter рассказала блогер RoksolanaToday&Крым, написав, что "вся эта колоссальная бессмысленная куча вредительства рухнет в один прекрасный день".

Согласно информации от источника, оккупанты "пренебрегли раскреплением пролета". "Порыв ветра, домкрат просел, там буквально пара сантиметров, но так как пролет не был закреплен, его качнуло и этого хватило для срыва с упора", - написано в сообщении.

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"Как планировали, выйти на декабрь с укладкой ЖД путей уже не получится", - отметил источник.

Разрушение Крымского моста: всплыли тайные данные
Разрушение Крымского моста: всплыли тайные данные

Ранее OBOZREVATELсообщал о новых нарушениях при строительстве Крымского моста.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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ефимов владимир
ефимов владимир
Хахлы, какой мост, его нет, этавсёмасхфильм!
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Doc
Doc
ефимов владимир, Ну для русских его точно нет - так как большая часть русских его никогда не увидит
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