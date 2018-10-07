Разрушение Крымского моста: всплыли тайные данные

Резонансное ЧП на построенном российскими оккупантами Крымском мосту произошло из-за того, что руководство решило ускорить темпы строительства и "упростило правила проведения работ".

Об этом в Twitter рассказала блогер RoksolanaToday&Крым, написав, что "вся эта колоссальная бессмысленная куча вредительства рухнет в один прекрасный день".

Согласно информации от источника, оккупанты "пренебрегли раскреплением пролета". "Порыв ветра, домкрат просел, там буквально пара сантиметров, но так как пролет не был закреплен, его качнуло и этого хватило для срыва с упора", - написано в сообщении.

"Как планировали, выйти на декабрь с укладкой ЖД путей уже не получится", - отметил источник.

Инсайд про текущее состояние летающего мостика

Все через что то,городища перекапывают и т.п.

И все эта колоссальная бессмысленная куча вредительства рухнет в один прекрасный день... pic.twitter.com/nAGH3Y4nTb — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 7 октября 2018 г.

Ранее OBOZREVATELсообщал о новых нарушениях при строительстве Крымского моста.