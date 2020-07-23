Разрешение на добычу янтаря получила фирма, связанная с нардепом от "Слуги народа" – СМИ

Компании "Терра Амбер" планируют предоставить специальное разрешение на добычу янтаря в Ривненской области. Ее заместителем является Денис Чернов – до недавнего времени помощник народного депутата от "Слуги народа" Сергея Литвиненко.

Как передает "Следствие.Инфо" со ссылкой на портал Prozorro, этому предшествовал аукцион, на котором фирма, основанная две недели назад, предложила 29 миллионов гривен.

Согласно условиям аукциона, победителю в пользование на 5 лет достанется участок под названием "Западная первая", расположенная в 6 километрах от трассы Киев-Ковель. Ее площадь составляет 9,4 гектара.

Изначально сам аукцион стартовал с цены 319,6 тысячи, а компания предложила сперва 6,3 миллиона. Заместителем директора "Терра Амбер" является Денис Чернов, который профинансировал предвыборную кампанию мажоритарщика Сергея Литвиненко.

После победы Литвиненко на выборах Чернов стал официальным помощником нардепа на платной основе, однако сейчас он на этом посту не числится.

Вместе с "Терра Амбер" в аукционе на специальное разрешение приняли участие пять компаний. Большинство из них основано менее года назад. Также два участника были связаны между собой – компании "БурПром" и "УКРЗЕМРЕСУРС". Конечным бенефициаром обеих фирм является адвокат Ольга Ярмак.

Как писал OBOZREVATEL, на Ривненщине недавно состоялись первые аукционы для получения специальных разрешений на легальную добычу янтаря. Легализация добычи уже принесла в государственный бюджет 40 млн грн.