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Разозливший людей Кадырова пранкер сказал, чего от них ждет

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Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя – Никита Кувиков) ожидает от жителей Чечни активных действий.

"Я жду, что они, наконец, свергнут Кадырова и кадыровских псов", - сказал он в блиц-интервью "Обозревателю".

В контексте угроз, прозвучавших в его адрес из уст министра Чечни, отвечая на вопрос, ожидает ли он "сюрпризов" от чеченцев, Вольнов заявил: "Нет, от чеченцев я жду, что они, наконец, свергнут Кадырова и кадыровских псов, и Чечня будет свободной".

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Отвечая на вопрос, опасается ли он за свою жизнь из-за других угроз, звучавших в его адрес в связи с событиями в Кемерово, он заверил: "Нет. Я считаю, что нет никаких оснований. Эти заявления были исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от реальных вопросов, связанных с Кемерово, поэтому – нет".

Как писал "Обозреватель", ранее министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил: если перед главой Чечни Рамзаном Кадыровом будет поставлена государственная задача найти украинского пранкера Евгения Вольнова, он ее выполнит.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивПожар в ТРЦ Кемерово
Персоны
Евгений ВольновРамзан Кадыров
Место
Россия
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