''Разорву его'': Фукс попался на преступлении в США

Скандальный российско-украинский олигарх Павел Фукс обвиняется в угрозах американскому бизнесмену, причастному к продаже мест на инаугурацию 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Отмечается, что Фукс был в ярости из-за того, что два билета, которые он купил за 200 тысяч долларов на инаугурацию, оставили его и украинского нардепа от "Відродження" Виталия Хомутынника с плохими местами, пишет Al Jazeera.

По информации издания, Фукс предупредил бизнесмена, который способствовал покупке, что хочет вернуть свои деньги, в противном случае — он "разорвет его". Утверждается, что затем он озвучил серию угроз другим лицам, участвующим в сделке.

Присутствие по меньшей мере дюжины украинских политиков и бизнесменов, некоторые из которых имеют тесные связи с Россией, на инаугурации 20 января 2017 года вызвало интерес у специального советника США Роберта Мюллера. Некоторые из украинских гостей "продвигали великие сделки или мирные планы" в соответствии с интересами Кремля.

Фукс УН

Фукс, который был среди них, пытался вернуться в США в декабре 2017 года, но был задержан и выслан пограничниками, которые отозвали его визу, согласно нескольким источникам.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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