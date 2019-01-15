''Разорву его'': Фукс попался на преступлении в США

Скандальный российско-украинский олигарх Павел Фукс обвиняется в угрозах американскому бизнесмену, причастному к продаже мест на инаугурацию 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Отмечается, что Фукс был в ярости из-за того, что два билета, которые он купил за 200 тысяч долларов на инаугурацию, оставили его и украинского нардепа от "Відродження" Виталия Хомутынника с плохими местами, пишет Al Jazeera.
По информации издания, Фукс предупредил бизнесмена, который способствовал покупке, что хочет вернуть свои деньги, в противном случае — он "разорвет его". Утверждается, что затем он озвучил серию угроз другим лицам, участвующим в сделке.
Присутствие по меньшей мере дюжины украинских политиков и бизнесменов, некоторые из которых имеют тесные связи с Россией, на инаугурации 20 января 2017 года вызвало интерес у специального советника США Роберта Мюллера. Некоторые из украинских гостей "продвигали великие сделки или мирные планы" в соответствии с интересами Кремля.
Фукс
УН
Фукс, который был среди них, пытался вернуться в США в декабре 2017 года, но был задержан и выслан пограничниками, которые отозвали его визу, согласно нескольким источникам.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственно в карман путинского миллиардера.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
В частности, он начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, распространять банерную рекламу, а также планировал разгонять дезинформацию с проплаченных бордов.
Для реализации своего плана Фукс привлек активиста "Дорожного контроля" и блогера Андрея Дзиндзю. Тот, выполняя указки своего покровителя, нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, также присоединился к распространению лживой информации о Бродском в сети.
Узнав обо всех попытках дискредитации со стороны олигарха, Бродский заявил, что будет защищать репутацию от провокаций Фукса в суде.
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