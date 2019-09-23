Разорвало на части: в Чернигове в ДТП погибли 4 подростка. Жуткие фото

В Чернигове водитель-подросток на мокрой дороге не справился с управлением и влетел в дерево, в результате чего он и трое пассажиров погибли на месте происшествия. В ДТП удалось выжить девушке.

Как сообщила пресс-служба полиции Черниговской области, удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, подросток взял дедов автомобиль "Фольксваген Пассат", собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Он планировал получить водительское удостоверение.

В Чернигове водитель-подросток на мокрой дороге не справился с управлением и влетел в дерево Полиция Черниговской области

Во время спуска с холма на мокрой дороге парень не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с деревом.

Девушке, которая сидела на пассажирском сиденье, удалось уцелеть. Ее госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований, открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц) – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров погибли, одна девушка выжила Полиция Черниговской области

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине в с. Козин 16 сентября несовершеннолетний водитель автомобиля Daewoo устроил ДТП с КамАЗом, в результате чего погиб один человек. Это – 65-летний пассажир легковушки.

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