Чем больше времени проходит с начала войны, тем больше правды мы узнаем про события 2014-15 гг. Какие только ужасы не рассказывали четыре года назад про зверства украинской военщины. Но с годами налет лжи стирается, и на поверхность выплывают реальные факты. Постепенно выясняется, что все самые страшные преступления, которые приписывали ВСУ, на самом деле творили сами "освободители".

Так было с "блуждающими минометами" в Луганске, которые сначала приписывали коварным украинским ДРГ, пока Валерий Болотов перед смертью не признался, что обстреливали Луганск на самом деле люди Плотницкого (позже это подтвердили и арестованные боевики из его батальона "Заря"). Так теперь получилось и с обстрелом остановки в Донецке в январе 2015-го.

Думаю, вы помните эту историю. 22 января 2015 минометная мина попала в троллейбус на улице Куприна (Боссе). Тогда погибло 8 человек. Преступление тут же списали на украинскую ДРГ. Конечно, с самого начала было понятно, что это вранье. Но теперь это подтверждает и бывший член группировки ДНР - боевик Денис Лотов, который воевал против Украины в 2014 году.

Лотов разочаровался в "ДНР", больше не воюет и живет теперь в России. Время от времени он записывает блоги с критикой Захарченко. В одном из этих блогов он рассказал о том, кто обстрелял троллейбус. Это были казаки из группировки атамана Сафоненко, которые враждовали с "Оплотом" Захарченко.

"Сафоновские" целились в базу "оплотовцев", но промахнулись. Результат - восемь трупов мирных дончан. Тогда, вскоре после обстрела "днровцы"объявили, что задержали диверсантов. Но в итоге их так и не показали. И не удивительно. Ведь это были свои.

Группировку Сафоненко люди Захарченко вытеснили из "ДНР" весной 2015 года. С тех пор Сафоненко находится в России. У него все хорошо - он ходит на встречи с российскими писателями и политиками, выступает на ТВ. Хотя и Сафоненко, и Лотов, который заявляет о его причастности к обстрелу, постоянно живут в России, российские правоохранители не имеют к ним вопросов. Ничто не мешает вызвать их на допрос, расследовать гибель восьмерых дончан, но россиянам это не нужно. Ведь они жалеют жителей Донбасса только на словах. На самом деле Кремлю плевать на трупы и гибель людей с украинскими паспортами. И наказывать своих боевиков за массовые убийства мирных жителей россияне не собираются. Ведь тогда придется признать, что людей убивали "свои", "защитники Донбасса", "антифашисты", а вовсе не "каратели" со Львова.

Кто бы мог подумать, настоящими убийцами мирного населения оказались не украинские военные и даже не правосеки, а "борцы за русский язык"! Какая неожиданность.

Представляете, сколько еще подобных открытий ждет нас в будущем? Можете не сомневаться - сюрпризы еще будут.