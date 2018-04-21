Разоблаченные шпионы рассказали, как Россия вербует украинцев

Спецслужбы России активно пытаются вербовать украинцев, которые приезжают в страну на заработки.

Об этом ТСН рассказали разоблаченные в Украине шпионы - полковник запаса ВСУ и работник одного из стратегических предприятий Минобороны.

По словам шпионов, их завербовали под разными предлогами, когда они находились в России. При этом одному из них приказали подписать контракт с ВСУ.

"Должен был передавать, какое моральное состояние у военнослужащих. Кто как настроен. Кто где дислоцируется. Склады где... Когда я попал в Украину, то они связывались со мной. Я сказал, что буду сотрудничать, но потом перестал с ними общаться", - признался один из шпионов.

Контрразведчики ВСУ отмечают, что россияне "охотятся" не за качеством, а за количеством информации. Поэтому группа риска является очень широкой.

Как сообщал "Обозреватель", накануне в Киеве задержали полковника ВСУ, шпионившего в Минобороне.