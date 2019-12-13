Главная Новости
13 декабря • обновлено в 14:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Разные люди? В деле Шеремета указали на странные несовпадения с подозреваемым

1.3т
Читать материал на украинском

В сети опубликовали фото подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, которые сделаны на следующий день после преступления.

Снимки в Facebook выложил бывший народный депутат Борислав Береза.

"Эти два фото сделаны с интервалом в 24 часа. Первое – 20.07.2016 с камер видеонаблюдения на месте взрыва. Второе – 21.07.2016 с концерта Антоненко в Докер АБС", – написал он.

Новости
Убийство Шеремета: начался суд по подозреваемой Дугарь

Береза отмечает, что при осмотре двух этих фото у него возникли два вопроса: как Антоненко за сутки так похудел, и как удалось отрастить бороду по бокам лица за те же сутки.

"Очень хочется получить ответ, ведь полиция утверждает, что это один и тот же человек. Или это не точно?" – добавил он.

Подозреваемый и Андрей Антоненко

Подозреваемый и Андрей Антоненко

Facebook Борислав Береза

Как писал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Павел Шеремет Андрей Антоненко (Riffmaster) Борислав Береза
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
6
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги