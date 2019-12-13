Разные люди? В деле Шеремета указали на странные несовпадения с подозреваемым

В сети опубликовали фото подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, которые сделаны на следующий день после преступления.
Снимки в Facebook выложил бывший народный депутат Борислав Береза.
"Эти два фото сделаны с интервалом в 24 часа. Первое – 20.07.2016 с камер видеонаблюдения на месте взрыва. Второе – 21.07.2016 с концерта Антоненко в Докер АБС", – написал он.
Береза отмечает, что при осмотре двух этих фото у него возникли два вопроса: как Антоненко за сутки так похудел, и как удалось отрастить бороду по бокам лица за те же сутки.
"Очень хочется получить ответ, ведь полиция утверждает, что это один и тот же человек. Или это не точно?" – добавил он.
Подозреваемый и Андрей Антоненко
Facebook Борислав Береза
Как писал OBOZREVATEL:
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.
Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но не идентифицировало ее". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.
5 ноября сотрудники МВД нагрянули с обысками к ветерану АТО Инне Грищенко и ее супругу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче". Ее взяли под стражу на 60 суток.
28 ноября Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию защиты "Пумы" и оставил женщину под стражей.
Позже появилась информация о том, что в ГПУ якобы на 90% уверены в причастности к убийству Шеремета добровольцев.
Вместе с тем перед этим источники в полиции сомневались в том, что такая версия обоснованна. Однако они подтверждали, что по делу Шеремета также проходили исполнителями мужчина и женщина, которые устанавливали взрывчатку.
Супруг "Пумы" заявил, что ему предложили признаться в убийстве журналиста Павла Шеремета. В обмен на это ветерану обещали освободить из-под ареста жену.
12 декабря, правоохранители пришли с обыском к музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
При этом в ССО ВСУ заступились за подозреваемого по делу Шеремета Антоненко.
Кто такой Андрей Антоненко, широко известный как автор неофициального гимна Сил Специальных операций ВСУ "Тихо прийшов, тихо пішов", разбирался OBOZREVATEL.
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