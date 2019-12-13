Разные люди? В деле Шеремета указали на странные несовпадения с подозреваемым

В сети опубликовали фото подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, которые сделаны на следующий день после преступления.

Снимки в Facebook выложил бывший народный депутат Борислав Береза.

"Эти два фото сделаны с интервалом в 24 часа. Первое – 20.07.2016 с камер видеонаблюдения на месте взрыва. Второе – 21.07.2016 с концерта Антоненко в Докер АБС", – написал он.

Береза отмечает, что при осмотре двух этих фото у него возникли два вопроса: как Антоненко за сутки так похудел, и как удалось отрастить бороду по бокам лица за те же сутки.

"Очень хочется получить ответ, ведь полиция утверждает, что это один и тот же человек. Или это не точно?" – добавил он.

Подозреваемый и Андрей Антоненко Facebook Борислав Береза

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