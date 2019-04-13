Разнесли технику: ВСУ задали жару атакующим на Донбассе террористам

В пятницу, 12 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещено минскими договоренностями вооружение и потратили 64 минометные мины калибра 120 и 82 мм.

Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск 11 раз. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды открывали огонь по Объединенным силам.

Война на Донбассе rian.com.ua

Во время обстрелов один украинский защитник погиб, двое военнослужащих получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 12 апреля двух оккупантов уничтожили, трех – ранили. Также подразделения Объединенных сил уничтожили боевую машину пехоты БМП-1 противника.

С начала текущих суток, 13 апреля, обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 11 апреля, российские оккупанты на Донбассе потеряли 17 бойцов, девять из которых — убитыми.

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