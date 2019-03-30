Разнесли технику и уничтожили боевиков: ВСУ устроили феерическую ответку "Л/ДНР"

На Донбассе 29 марта обстановка в районе проведения операции Объединенных сил значительно обострилась. Погиб украинский боец, еще четверых ранили.

В течение суток противник 19 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом 16 раз запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В целом, оккупанты потратили 100 артиллерийских боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр АТО.

Как отмечается, на обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив шестерых оккупантов. Также огнем уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и станция ​​РЭБ Р-330Ж "Житель" российско-оккупационных войск.

Война на Донбассе ТСН

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения.

Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинских защитников семь раз.

Из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики били вблизи села Широкино, из минометов калибра 82 мм - в районе населенных пунктов Авдеевка и Водяное, из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Лебединский, из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Верхнеторецкое.

Автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применял также в районе населенного пункта Павлополь.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов.

Четыре раза из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевых машин пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов боевики стреляли в районе поселка городского типа Троицкое, трижды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты БМП-первых районе населенного пункта Новоалександровка, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров - возле села Крымское, из артиллерийских систем калибра 152 мм - вблизи города Попасная, из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Хутор Вольный, из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов - вблизи поселка Золотое-4, из стрелкового оружия - около поселка городского типа Зайцево.

А если завтра полномасштабная война...

В случае масштабного наступления России на Украину по численности и вооруженности перевес будет все же на стороне армии РФ. Однако исход схватки будет зависеть от консолидации украинского народа, последовательности наших союзников и международных партнеров. Такого мнения придерживается командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев.

"Констатирую, что на данном этапе Объединенные силы не раз демонстрировали способность не только отражать удары 1-го и 2-го армейских корпусов, сформированных российским военным руководством, но и наносить адекватные ответы. Линию соприкосновения на Донбассе мы контролируем надежно", – заверил он.

Ранее на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе прошли тактические учения с боевой стрельбой.

Тренировки с подразделениями, привлеченными к учениям, провел лично Наев. Войска отработали целый ряд задач, среди которых, в частности, было взаимодействие между подразделениями различных родов войск Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, а также отработка порядка действий в случае угрозы локальных наступательных операций врага, в том числе – и восстановления утраченного положения.

Напомним, 28 марта российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. Потерь среди украинских защитников не было. Ответным огнем трех оккупантов ранило.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в Луганской области боевая группа К-2 с 54-й бригады полностью уничтожила командный пункт террористов.

Командующий ООС Серей Наев назвал главные три успеха за год проведения операции. Так, за это время Объединенные силы на Донбассе укрепили позиции украинских защитников, захватили новые территории и, в целом, изменили ход военных действий.

Он также заявил, что российские солдаты, которые втихаря воюют на Донбассе, не заслуживают права называться военными.

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