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Разлагались неделю: под Одессой произошло загадочное двойное убийство

1.1т Читать материал на украинском

В одном из многоквартирных домов в городе Черноморск Одесской области обнаружили два мужских трупа со следами насильственной смерти.

Тела пролежали в квартире дома №43, расположенном на проспекте Мира, более недели, сообщает УНИАН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции области.

К правоохранителям 11 августа обратились жильцы дома, пожаловавшись на неприятный запах, похожий на трупный.

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В присутствии прибывших на место происшествия полицейских была вскрыта входная дверь одной из квартир. Там обнаружили двоих мужчин в возрасте до 35 лет. Впоследствии выяснилось, что один из погибших – хозяин квартиры, другой – местный житель, который, как предполагается, пришел в гости.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства гибели обоих мужчин.

Иллюстрация

Иллюстрация

РБК-Украина

Как писал OBOZREVATEL, жители многоквартирного дома №5 по ул. Заводской в Желтых Водах Днепропетровской области 10 дней провели по соседству с трупом одинокого мужчины. При этом полиция, скорая помощь и коммунальные службы отказались забрать тело умершего.

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Тема
Криминал
Место
Украина Одесса
Теги
убийство Национальная полиция Украины смерть
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