Разгуливал по улицам: в Луцке отпустили убийцу из-за нехватки мест в тюрьме

В Луцке убийца несовершеннолетнего разгуливал по улицам, потому что в колонии не нашли для него места.

Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин на своей странице в Facebook, уточнив, что с преступником столкнулись родственники жертвы.

"Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в законную силу, пожалуй, думал, что "решил все свои вопросы", спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не по тюремным коридорам, потому что ... вдумайтесь! в учреждении исполнения наказаний для него "не хватило" свободного места", - написал он.

Енин отметил, что родственники погибшего столкнулись с убийцей прямо на улице. А когда обратились в полицию, услышали оправдание об отсутствии свободных мест в колонии. В результате в ситуацию вмешалась Генеральная прокуратура и прокуратура Волынской области.

"Осужденный уже этапирован к месту исполнения наказаний (исправительная колония), касательно "ответственных" работников Нацполиции возбуждено служебное расследование, все региональные прокуратуры получили поручение проверить состояние соблюдения законности в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы и ареста. Справедливость есть", – отметил Енин.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Харьковской области полицейские искали пять часов сбежавшего душевнобольного, осужденного за умышленное убийство.