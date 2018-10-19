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Разгуливал по улицам: в Луцке отпустили убийцу из-за нехватки мест в тюрьме

4.6тЧитать материал на украинском

В Луцке убийца несовершеннолетнего разгуливал по улицам, потому что в колонии не нашли для него места.

Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин на своей странице в Facebook, уточнив, что с преступником столкнулись родственники жертвы.

"Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в законную силу, пожалуй, думал, что "решил все свои вопросы", спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не по тюремным коридорам, потому что ... вдумайтесь! в учреждении исполнения наказаний для него "не хватило" свободного места", - написал он.

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Енин отметил, что родственники погибшего столкнулись с убийцей прямо на улице. А когда обратились в полицию, услышали оправдание об отсутствии свободных мест в колонии. В результате в ситуацию вмешалась Генеральная прокуратура и прокуратура Волынской области.

"Осужденный уже этапирован к месту исполнения наказаний (исправительная колония), касательно "ответственных" работников Нацполиции возбуждено служебное расследование, все региональные прокуратуры получили поручение проверить состояние соблюдения законности в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы и ареста. Справедливость есть", – отметил Енин.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Харьковской области полицейские искали пять часов сбежавшего душевнобольного, осужденного за умышленное убийство.

Персона
Евгений Енин
Место
УкраинаЛуцк
Объекты
полицияГенеральная прокуратура Украины
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Для политических заключенных места всегда есть, а для убийц и насильников нет? Дождались хохлы, вот что наскакали.
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Калинина Тина
Калинина Тина
Пьющему не нужна кодировка! Самый отпетый пьяница "завяжет" с алкоголем если ему подсыпать... http://emisora.ga/prosto
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Калинина Тина, ну ты же, овца, не завязала?
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