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Разгромлены! "Л/ДНР" понесли масштабные потери на Донбассе

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Пятеро оккупантов были уничтожены, еще один ранен в результате боевых действий на Донбассе 24 января.

Всего оккупанты за сутки 9 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям наших защитников велись из автоматических гранатометов — в районе населенного пункта Водяное; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи поселка Гнутово; из гранатометов и стрелкового оружия — вблизи поселка Чермалык", — сообщили военные.

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Также стреляли вблизи поселка Павлополь и у Марьинки.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Крымское", — добавили в ООС.

Разгромлены! "Л/ДНР" понесли масштабные потери на Донбассе

Mediarnbo

Как сообщал OBOZREVATEL, двое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 22 января.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Опяяяять??!!!Ждем борт с обрубками в Киеве!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Раньше хотя бы писали: "По данным разведки." Но разведка, по всей видимости, попросила не списывать на нее весь этот бред, поэтому теперь пишут просто: "Уничтожено 100 тыс." С приближением выборов в хохложопостане потери Л/ДНР, по отчетам Оборзевателя, будут возрастать в геометрической прогрессии и накануне выборов ежедневные потери Л/ДНР будут превышать общую численность их войск. Тупым хохложопым скакунам от этого становится легче на душе, хоть с каждым днем становится больнее хохло-жопе.
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Чем ближе выборы , тем заголовки все страшнее . Я думал луганск освободили под патронатом вальцмана 😂
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