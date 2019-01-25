Разгромлены! "Л/ДНР" понесли масштабные потери на Донбассе

Пятеро оккупантов были уничтожены, еще один ранен в результате боевых действий на Донбассе 24 января.

Всего оккупанты за сутки 9 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям наших защитников велись из автоматических гранатометов — в районе населенного пункта Водяное; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи поселка Гнутово; из гранатометов и стрелкового оружия — вблизи поселка Чермалык", — сообщили военные.

Также стреляли вблизи поселка Павлополь и у Марьинки.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Крымское", — добавили в ООС.

Mediarnbo

Как сообщал OBOZREVATEL, двое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 22 января.

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