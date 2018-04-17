"Разгром" армады под Луганском: разоблачен громкий фейк "ЛНР"

В сети раскрыли "загадку" уничтожения техники, подготовленной террористами "ЛНР" для участия в "параде победы" на 9 мая, которую якобы расстреляли из артиллерии украинские военные.

На соответствующую запись в сообществе "Свердловск – ты должен это знать" в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" обратил внимание блогер Necro Mancer.

Как утверждают СМИ террористов, колонна техники якобы была уничтожена в результате обстрела из артиллерии калибром 152мм. В свою очередь автор поста, проанализировав фото с места происшествия, поставил это под сомнение.

"Посмотрите на танк Т-34, с которого аккуратно сняты крышки моторного отсека – рядом воронка диаметром максимум 1 метр. Это от 152 арты? Серьезно?" – сказано в сообщении.

Также в сети обратили внимание на отсутствие других каких-либо воронок, а также на то, что техника, стоящая рядом со сгоревшей дотла, даже не пострадала.

"Почему укропы не шарахнули по новой технике, а предпочли в качестве цели Т-34 с постамента? Сорвать парад? Тогда почему бы не обстрелять город 9 мая? Что за строительный мусор разбросали вокруг и почему он не сгорел?Почему не попадают в кадр воронки от взрыва за исключением одной маленькой?" – пишут в сети.

По мнению автора сообщения, "МГБ ЛНР" провело очередной этап операции по дискредитации ВСУ.

"На полигон в течении нескольких дней свезли покореженные раньше Уралы, притащили один танк, палатку и строительный мусор и двумя взрывами сравнительно небольшой мощности навели беспорядок. Задумка, может быть, была и не плохой, но режиссерского мастерства в постановке не хватило, да и бюджет скудный, танк повредили всего один и старый, да и то, таким образом, чтобы к вечеру отремонтировать и продолжить репетицию парада", – считает он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее технику террористов под Луганском заметили представители СММ ОБСЕ.

Наблюдатели опубликовали фото техники, снятое с воздуха, на котором запечатлены по 7 ракетных систем "земля-воздух", реактивных систем залпового огня, самоходных гаубиц, 10 гаубиц на буксире, а также по 7 танков Т-72, БМП и БТРов.