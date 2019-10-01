Разгребают помои и отжимаются в противогазах: в сеть попали кадры издевательств в престижном военном вузе Украины

Курсантов Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове заставляют делать грязную работу и жестоко наказывают за малейшие непослушания.

Об этом сообщил бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко в блоге, опубликованном на YouTube-канале.

Он заявил, что после скандала с выпускниками-нацгвардейцами, танцевавшими под песню российского певца Олега Газманова, курсанты начали писать ему о других проблемах в академии.

Стерненко получил фото и видео, демонстрирующие, как учащиеся моют бордюры, подметают песок и разгребают помои. Они жалуются, что их заставляют делать работу, не связанную с военной службой.

Курсанты также рассказали, как их заставили держать стулья из-за того, что у одного из учеников в тумбочке нашли чипсы.

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Нацгвардейцы также отжимались в противогазах из-за неправильно застеленной кровати одного из коллег.

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"Если по первой ситуации руководство академии еще сможет как-то "отмазаться", сказав, ну подумаете, просто решили заставить курсантов немного поработать, то в случае с этими двумя фото – ситуация серьезная. Это называется издевательство. Курсантов унижают, над ними издеваются и руководство об этом знает", – отметил Стерненко.

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Как писал OBOZREVATEL, накануне в школе №60 города Харькова возник скандал из-за того, что учеников заставляют строить детский сад вместо уроков.

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