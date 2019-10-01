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1 октября • обновлено в 21:12
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Разгребают помои и отжимаются в противогазах: в сеть попали кадры издевательств в престижном военном вузе Украины

10.3т Читать материал на украинском

Курсантов Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове заставляют делать грязную работу и жестоко наказывают за малейшие непослушания.

Об этом сообщил бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко в блоге, опубликованном на YouTube-канале.

Он заявил, что после скандала с выпускниками-нацгвардейцами, танцевавшими под песню российского певца Олега Газманова, курсанты начали писать ему о других проблемах в академии.

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Стерненко получил фото и видео, демонстрирующие, как учащиеся моют бордюры, подметают песок и разгребают помои. Они жалуются, что их заставляют делать работу, не связанную с военной службой.

Курсанты также рассказали, как их заставили держать стулья из-за того, что у одного из учеников в тумбочке нашли чипсы.

Разгребают помои: появились кадры издевательств в престижном военном вузе

Скрин видео

Нацгвардейцы также отжимались в противогазах из-за неправильно застеленной кровати одного из коллег.

Разгребают помои: появились кадры издевательств в престижном военном вузе

Скрин видео

"Если по первой ситуации руководство академии еще сможет как-то "отмазаться", сказав, ну подумаете, просто решили заставить курсантов немного поработать, то в случае с этими двумя фото – ситуация серьезная. Это называется издевательство. Курсантов унижают, над ними издеваются и руководство об этом знает", – отметил Стерненко.

Разгребают помои: появились кадры издевательств в престижном военном вузе

Скрин видео

Разгребают помои: появились кадры издевательств в престижном военном вузе

Скрин видео

Разгребают помои: появились кадры издевательств в престижном военном вузе

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, накануне в школе №60 города Харькова возник скандал из-за того, что учеников заставляют строить детский сад вместо уроков.

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Персона
Сергей Стерненко
Место
Украина Харьков
Теги
Национальная гвардия видео фотографии
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Комментарии
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Помойники питаются в помойном гадюшнике усрайны.
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Жалоб на питание - НЕТ. Жалоб на дедовщину - НЕТ. Эта статья повествует о том, как тяжело первокурснику-хлюпику, который в школе грубил учителям, становиться норм. мужиком. В армии дисциплина и физ. подготовка на первом месте.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а в армии хозяина в Штатах,шо в крахмальных носках танец маленьких лебедей танцують,а во французком инбате?это же армия или институт благородных трансгендеров..
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