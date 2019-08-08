Разгонявший Евромайдан полковник избежал наказания: озвучена причина

Суд закрыл уголовное производство против экс-замначальника горуправления милиции Харькова Александра Гапуры, обвиняемого в разгоне местных активистов Евромайдана в 2014 году.

Его дело остановили в связи с истечением срока давности, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на прокуратуру Харьковской области

Соответствующеерешение 14 мая вынес судья Виктор Ежов, удовлетворив ходатайство адвоката Гапуры Александра Гунченко об освобождении его подзащитного от уголовной ответственности.

Иллюстрация. Евромайдан в Харькове УНИАН

Во время судебного заседания прокурор поддержал ходатайство и просил его удовлетворить. Пострадавшие оставили рассмотрение ходатайства на усмотрение Червонозаводского районного суда Харькова.

27 июня суд опубликовал текст определения о закрытии производства в Едином госреестре судебных решений.

Определение должно было вступить в силу "по истечении срока подачи апелляционной жалобы, установленного Кодексом, если такая жалоба не была подана".

Прокуратура не подавала апелляцию, поскольку производство было закрыто по срокам давности.

Отметим, сторона обвинения утверждала, что бывший замначальника Харьковского городского управления милиции Александр Гапура приказал силой разогнать активистов во время митинга возле входа в Академию внутренних войск МВД Украины, хотя видел, что они не вооружены.

Александр Гапура УП

Как писал OBOZREVATEL, в ГПУ считают, что первых героев Небесной Сотни Сергея Нигояна, Романа Сеника и Михаила Жизневского убили на Евромайдане либо провокаторы, либо переодетые правоохранители.

Ранее начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений против протестующих в 2013-2014 годах не завершилось из-за отсутствия поддержки со стороны руководства Украины.

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