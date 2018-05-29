Разгонял Майдан: подчиненного Авакова будут судить по 9 статьям

Генеральная прокуратура передала в суд уголовное производство в отношении руководителя одного из управлений Национальной гвардии в рамках расследования преступлений против участников Евромайдана.

В пресс-службе ГПУ уточнили, что обвинительный акт направлен в Печерский райсуд Киева 25 мая.

Сотрудник Нацгвардии обвиняется по 16 пунктам 9 статей, в частности, препятствование проведению митингов, применение насилия, превышение власти, организация нанесения тяжких телесных повреждений и убийств нескольких митингующих, неофициальных выплат бойцам "Беркута" и ряда других преступлений во время разгона акции 18 февраля 2014 года. По мнению следствия, в результате его действий пострадали более 300 человек.

В прокуратуре отметили, что в ходе досудебного расследования в суд вносилось ходатайство об отстранении подозреваемого от должности, но был получен отказ. Также суд отказал в содержании его под стражей. На оба решения были поданы апелляции, которые оставлены без удовлетворения. Сотрудник Нацгвардии был отпущен под личное обязательство.

По данным источников, речь идет про экс-начальника общественной безопасности МВД, начальника ГУ Национальной гвардии Владимира Гриняка, передает "Украинская правда".

В 2016 году во время избрания меры пресечения было сказано, что он служил в зоне АТО с 2014 по 2015 год. Нардепы от "Народного фронта" предлагали взять Гриняка на поруки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля Печерский районный суд Киева разрешил заочное расследование в отношении экс-заместителя начальника Главного управления - начальника милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве Петра Федчука.