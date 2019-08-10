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"Раздевали, душили, били током": освобожденный узник Кремля признался о жутких пытках

1.6т Читать материал на украинском

Украинский политзаключенный Александр Стешенко, который был освобожден 6 августа, пережил жуткие пытки во время пребывания в крымской колонии.

Как передает "Крым.Реалии", мужчину заставляли признаться в совершении тех преступлений, к которым он не имел никакого отношения. После невыносимых пыток он на камеру озвучил необходимые для оккупантов слова (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"То, что я говорил там – это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эрола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили кулаками, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели," – рассказал Стешенко.

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Александр Стешенко

Александр Стешенко

Скриншот

"В ФСБ я провел три месяца, с 24 апреля по 26 июля [2018]. Я не знаю, где был, в каком-то подвале, сырость, лежал один матрас на полу, я был пристегнут наручниками, а к наручникам была пристегнута гиря весом в 24 килограмма. Труднее всего было – выдерживать пытки, пока не записали видео, мучили каждый день", – вспомнил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что переговоры об освобождении военнопленных украинских моряков перешли в активную фазу после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным.

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Тема
Украинские политзаключенные в России
Место
Украина
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Ну хоть через заминированный лес не пробирался
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Меня душили кулаками, раздевали, били током, обливали водой, пытали". Алиса, миелофон.Алиса, они меня пытали, но я им ничего не сказал.(С) (из к/ф "Гостья из будущего)
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Лазарев Ярослав, "Они пытали меня... они ели мои блинчики!!!" из м\ф "Черный плащ"
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Макарский Александр
Макарский Александр
Зверски заставили признаться в страшных преступлениях,а потом коварно отпустили
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