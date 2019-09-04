Раздевает и уродует тела: в Украине паника из-за маньяка

Крыжопольский район Винницкой области сотрясла серия жутких убийств. Летом здесь убили одну женщину и двух мужчин.

Убийц до сих пор не нашли, а в селе Голубече уже поползли слухи о маньяке, который издевается над своими жертвами. Об этом сообщает 33 Канал.

Мать двоих детей Елену Багарник нашли мертвой в овраге. Женщину раздели, ей выбили зубы, проломили череп и нанесли несколько ударов в сердце. При этом ее не изнасиловали.

"На руке большие синяки, следы пальцев. Неподалеку тела полицейские нашли ее мобильный телефон, растерзанное белье, цепочку. Босоножки мы тоже видели. Золотые кольца, серьги Елены остались на месте. Исчезли только 500 гривен… Почему ее раздели? Мы согласны с версией о маньяке-психопате. Ведь Елена ранее жаловалась нам, что видела на вокзале неизвестного в черной одежде, внимательно следил за ней", – говорят близкие убитой.

Односельчане сообщили, что ранее видели подозрительных людей на вокзале. Они угрожали женщинам в поселке. В селе предположили, что Елену убили бывшие "зэки", которые бродили здесь или ехали домой после освобождения. Жизнь человека могли проиграть в карты с заданием убить первого человека на своем пути.

Родные убитой Елены Багарник 33 Канал

В Крыжопольском районе люди сильно напуганы. Они пытаются вечером никуда не выходить из дома, не возвращаться вечерними электричками или маршрутки. Даже днем ходят вместе.

В июле возле того же вокзала сильно избили мужчину, который скончался. В августе после жестокого избиения там же погиб 35-летний Анатолий Рудько из села Заболотное. Ему переломали ребра, разбили череп и также нанесли ножевые удары.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее село Лозовая на Харьковщине потрясло убийство 40-летней Ирины Черкасовой, которую зверски зарезал и выбросил в мусорный бак местный житель.

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