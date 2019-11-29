"Раздетая и босая": на Тернопольщине разгорелся скандал со священником-насильником

В Тернопольской области настоятеля местного храма святого Николая отца Владимира Коротницкого обвинили в пьянстве, зависимости от азартных игр и домашнем насилии.

Об ужасных подробностях жизни семьи духовника рассказала его жена. Женщина вынуждена была обратится в полицию, сообщает "24 канал".

"Он перед ребенком схватил меня за волосы. Начал бить в стену и вырывать на мне волосы. Из комнаты я выйти не могла", – вспоминает об издевательствах Марьяна Коротницкая.

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На Тернопольщине священника обвинили в домашнем насилии

По словам женщины, как-то муж в три часа ночи пришел в спальню и затеял драку. Она чудом вырвалась из квартиры и, раздетая и босая, побежала вызывать полицию.

Позже Марьяна сняла побои и решила переехать с детьми к родителям. Отмечает, что отец Владимир и раньше распускал руки. При этом винит во всем спиртное и азартные игры. Якобы из-за пагубных привычек батюшки семье пришлось влезть в кредиты – на 100 тысяч гривен.

"Люди звонят за долги, угрожают, и он в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием всех этих эмоций, наверное, такое мог сделать, – признается женщина.

Марьяна Коротницкая 24tv.ua

А вот священник убеждает, что жену не бил. Поссорились же супруги, поскольку это именно Марьяна проиграла все одолженные деньги в азартные игры.

"Я ей сказал, чтобы объяснила моим родителям, куда делись деньги. Зачем это все должно быть на мне, если потратила их она. И она в истерике сказала это моим родителям, вышла из дома и вызвала полицию", – признался отец Владимир Коротницкий, добавив, что не против помирится с женой.

Отец Владимир Коротницкий Униан

Тем временем прихожане церкви, в которой он служит, рассказывают, что ничего "греховного за священнослужителем" не замечали.

Со своей стороны в Тернопольской епархии ПЦУ сообщили, что сейчас думают, как поступить с батюшкой. Говорят, решение зависит от результатов следствия.

Храм святого Николая в Тернополе 24tv.ua

"Сейчас, насколько нам известно, предстоит судебный процесс в отношении этих фактов. Уже по решению суда будем дальше рассматривать это дело. Конечно, на самотек не пустим и не оставим. Епархия контролирует этот вопрос", – отметил протоиерей, секретарь епархиального совета Тернопольской епархии ПЦУ отец Олег Гах.

А вот жена священника-насильника более категорична: она уже подала заявление на развод, так как побаивается, что несмотря на заверения мужа, драки в семье повторятся.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оренбургской области (Россия) суд арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского по обвинению в изнасиловании приемных детей. Семь детей были признаны пострадавшими от развратных действий священника.

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