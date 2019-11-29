"Раздетая и босая": на Тернопольщине разгорелся скандал со священником-насильником

В Тернопольской области настоятеля местного храма святого Николая отца Владимира Коротницкого обвинили в пьянстве, зависимости от азартных игр и домашнем насилии.
Об ужасных подробностях жизни семьи духовника рассказала его жена. Женщина вынуждена была обратится в полицию, сообщает "24 канал".
"Он перед ребенком схватил меня за волосы. Начал бить в стену и вырывать на мне волосы. Из комнаты я выйти не могла", – вспоминает об издевательствах Марьяна Коротницкая.
На Тернопольщине священника обвинили в домашнем насилии
По словам женщины, как-то муж в три часа ночи пришел в спальню и затеял драку. Она чудом вырвалась из квартиры и, раздетая и босая, побежала вызывать полицию.
Позже Марьяна сняла побои и решила переехать с детьми к родителям. Отмечает, что отец Владимир и раньше распускал руки. При этом винит во всем спиртное и азартные игры. Якобы из-за пагубных привычек батюшки семье пришлось влезть в кредиты – на 100 тысяч гривен.
"Люди звонят за долги, угрожают, и он в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием всех этих эмоций, наверное, такое мог сделать, – признается женщина.
Марьяна Коротницкая
24tv.ua
А вот священник убеждает, что жену не бил. Поссорились же супруги, поскольку это именно Марьяна проиграла все одолженные деньги в азартные игры.
"Я ей сказал, чтобы объяснила моим родителям, куда делись деньги. Зачем это все должно быть на мне, если потратила их она. И она в истерике сказала это моим родителям, вышла из дома и вызвала полицию", – признался отец Владимир Коротницкий, добавив, что не против помирится с женой.
Отец Владимир Коротницкий
Униан
Тем временем прихожане церкви, в которой он служит, рассказывают, что ничего "греховного за священнослужителем" не замечали.
Со своей стороны в Тернопольской епархии ПЦУ сообщили, что сейчас думают, как поступить с батюшкой. Говорят, решение зависит от результатов следствия.
Храм святого Николая в Тернополе
24tv.ua
"Сейчас, насколько нам известно, предстоит судебный процесс в отношении этих фактов. Уже по решению суда будем дальше рассматривать это дело. Конечно, на самотек не пустим и не оставим. Епархия контролирует этот вопрос", – отметил протоиерей, секретарь епархиального совета Тернопольской епархии ПЦУ отец Олег Гах.
А вот жена священника-насильника более категорична: она уже подала заявление на развод, так как побаивается, что несмотря на заверения мужа, драки в семье повторятся.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Оренбургской области (Россия) суд арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского по обвинению в изнасиловании приемных детей. Семь детей были признаны пострадавшими от развратных действий священника.
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