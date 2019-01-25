Раздербанить между РФ и Польшей: Жириновского обвинили в посягательстве на Украину

Депутата нелегитимной Госдумы России, лидера ЛДПР Владимир Жириновский заподозрили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Новое подозрение составила Генпрокуратура, передает пресс-служба ГПУ. Было установлено, что Жириновский, находясь на территории России, 20 февраля 2014 года, в прямом эфире одного из телеканалов и 23 февраля 2014 года во время митинга публично призывал присоединить территорию АР Крым и юго-восточных областей Украины к РФ.

Кроме того, Жириновский, находясь в 2014 году подстрекал изменить границы территории и государственной границы Украины.

Также российский политик просил у посла Польши провести в западной части Украины "референдумы" с целью передачи части Украины Польше. Жириновский голосовал за принятие законов РФ о включении Крыма и Севастополя в Россию.

В ГПУ отметили, что Жириновского могут заочно приговорить к 7-12 годам лишения свободы.

Владимир Жириновский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский заявил, что в обозримом будущем Украина якобы войдет в состав России и их народы воссоединятся.

Также Жириновский заявил, что России необходимо было бы применить крымский сценарий к Киеву и всей Украине в целом. Одиозный лидер ЛДПР огорчился из-за того, что РФ не прибегла к таким мерам в 2014 году, и заявил, что это якобы открыло путь к приближению Третьей мировой войны.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram