"Троянский конь в Украине": названы условия для окончания войны на Донбассе

Украина не должна разделять вопросы об оккупации Крыма и захвате части Донбасса российскими войсками.

Для решения конфликта необходимо вернуть контроль над украинской границей, заявил в интервью "Апострофу" журналист Айдер Муждабаев.

"Когда говорят: "Я сейчас закончу войну", для меня это значит – сдаться Путину. На каких условиях конец войны? Разделять Крым и Донбасс – на руку Путину. Эти вопросы всегда надо ставить вместе. Эти территории одинаково оккупированы", - отметил Муждабаев.

По его словам, Украина использует терминологию оккупировавшей Крым России.

"Просто Путин назвал это так, а это назвал вот так. Мы пользуемся терминологией убийцы, который сказал: тут будут "республики", а вот это заберу себе и назову своим. Мы живем в терминологии оккупанта", - добавил журналист.

"Но надо вернуть границу (на Донбассе. - Ред.) – тогда это мир, я понимаю. А все остальное – это капитуляция, это сдача страны. Если это происходит на таких условиях, которые хочет Путин, то война проиграна. Вся Украина окажется в его руках. Это "Л/ДНР" будет троянским конем в украинском государстве", - подчеркнул Айдер Муждабаев.

По его мнению, дальше Россия может попытаться подкупить украинских нардепов.

"Для русских наш депутат Верховной Рады, если он беспринципный (а таких много), копейки стоит", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Муждабаев просчитал цели Путина в Украине.