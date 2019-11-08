Раздел влияния? Что известно о скандале со взятками в НБУ

Задержания на взятках сотрудников Национального банка Украины принимают системный характер. 7 ноября СБУ "взяла" главного юрисконсульта, требовавшую $30 тыс. от предпринимателя за получение лицензии на обмен валюты. На аналогичном преступлении неделей ранее погорел главный специалист НБУ.

По мнению экономистов, скандалы с задержаниями, помимо борьбы с коррупцией, могут иметь глубинную подоплеку.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Что за "шишка"?

По данным СМИ, задержанную 7 ноября сотрудницу НБУ зовут Елена Паровая.

Елена Паровая Цензор

На фото подозреваемые Елена Паровая и Бачилава Гела Ович, которых задержали 7 ноября

В соответствии с декларацией, Паровая с мужем Владимиром Паровым (о нем мы расскажем ниже) имеют две квартиры в Киеве площадью 94 м кв. и 72 м кв., а также квартиру в Черновцах на 129 "квадратов". Еще на них оформлены земельные участки в Васильковском районе Киевской области и Тывровском районе Винниччины общей площадью около 7 тыс. м кв.

Также в собственности Елены имеется внедорожник Land Cruiser 200 (2010 г. в.)

Владимир Паровой работает в Генеральной прокуратуре Украины, где он является одним из руководителей управления поддержки государственного обвинения за соблюдением законности органами Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Добавим, что Паровой также является членом группы прокуроров по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Служба безопасности Украины 24 канал

Дорабатывала последние дни

На задержание Елены Паровой тут же отреагировала пресс-служба НБУ, которая заявила, что женщина не является работником структурного подразделения, отвечающего за сопровождение процесса выдачи лицензий на валютные операции.

В учреждении отметили, что женщине оставалось работать в структуре НБУ чуть больше недели и что она временно занимала декретную должность. Там также акцентировали внимание, что Паровая, по данным прокуратуры, "сама предложила свою помощь" финансовому учреждению.

Вместе с тем, некоторые экономисты считают заявление пресс-службы Нацбанка нелепым.

"В прошлый раз задержанный сотрудник был из хозяйственной части. В этот раз совершенно случайно человек попал, потому что заменил кого-то там в декретном отпуске. Заявление не по сути, не по форме", – отметил наш собеседник.

Раздел сфер влияния?

Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что до решения судов давать окончательные выводы по поводу виновности сотрудников НБУ – сложно.

Он привел пример с задержанием на взятке директора одного из департаментов Национального банка Украины Сергея Шацкого и трех его сообщников в 2017 году. Тогда речь шла о сумме в $35 тыс.

"Никаких результатов в плане продолжения судебных решений до сих пор не последовало", – уточнил он.

По словам эксперта, недавнее задержание силовиками сотрудников НБУ можно расценивать с одной стороны как реальную борьбу с коррупцией, а с другой – давление на Национальный банк, что в нынешних условиях особенно актуально.

"Можно расценивать это как борьбу различных конкурирующих кланов, которые пытаются оказывать влияние на Центральный банк. Мы ведь понимаем, что в банковской и платежной системе и в других сферах деятельности, где функция НБУ проявляется активно, есть конфликт интересов различных финансовых промышленных групп. Они зачастую используют НБУ как площадку для своих разборок", – отметил он.

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