Раздел и повалил на кровать: на Черкасщине пытались изнасиловать 10-летнюю девочку

В Черкасской области 25 июня мужчина 1960 года рождения пытался изнасиловать 10-летнюю внучку своей сожительницы.

Девочке удалось спастись благодаря своему брату – мальчик не смог попасть в дом, в котором злоумышленник закрылся с ребенком, и начал звать бабушку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"По словам девочки, после того, как она осталась в доме с сожителем бабушки, он завел ее в спальню, снял с нее одежду и повалил на кровать. Ребенок просил подонка не прикасаться, но он остановился только после того, как услышал крик ее брата", – сообщил Аброськин.

Мужчина находится в полиции, прокуратура решает вопрос о том, задерживать его или нет.

Нападение на ребенка (иллюстрация) zakon.kz

Кроме этого, 25 июня на Волыни в полицию с заявлением о совращении своей дочери обратилась местная жительница. Девочка 2008 года рождения во время пребывания ее матери на заработках в другой стране проживала с отчимом. Мужчина, по словам ребенка, длительное время принуждал ее к физической близости.

Аброськин подчеркнул, что для минимизации случаев сексуального насилия над детьми парламенту нужно принять законопроект, который ужесточает за это ответственность и вводит единый реестр педофилов.

Как писал OBOZREVATEL, в Мариуполе 23 июня местный житель пытался изнасиловать 11-летнюю девочку, которая шла на занятия компьютерных курсов. Педофил напал на ребенка и угрожал ножом. Поимке подозреваемого поспособствовали дети, которые стали очевидцами ЧП.

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