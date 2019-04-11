Раздавил легковушку: на Ривненщине произошла жуткая авария с БТРом

В городе Здолбунов Ривненской области в четверг, 11 апреля, БТР наехал на легковой автомобиль.

При аварии, которая произошла около 17:30 на "богдашивском" перекрестке, никто не пострадал, передает "UA: Рівне" на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

По словам начальника пресс-службы ОК "Запад" Анатолия Прошина, у БТРа, который двигался в колонне, отказали тормоза.

Скрин видео

Чтобы избежать столкновения с автомобилем и наезд на женщину с ребенком, водитель военной машины применил ручное торможение, выехал на встречную, где и столкнулся с легковушкой.

Известно, что колонна возвращалась в автопарк в Ровно из Острога, где на центральной площади проходил показ техники и вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта в Киеве на улице Академика Заболотного произошла крупная авария с участием БТР. У военной машины также отказали тормоза.

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