Разборки в Броварах: братья Потапенко опровергли свою причастность к перестрелке
Братья Денис и Олег Потапенко, которых называли одними из возможных участников перестрелки в Броварах, опровергли свою причастность к конфликту.
Как пишут Vesti, Потапенко заявили, что ни они, ни их транспортная компания не имеют и никогда не имели отношения к любым разборкам между перевозчиками.
Упоминание их имени братья считают последствиями деятельности недобросовестных конкурентов.
Потапенко выразили надежду, что "подобные недружественные действия больше не будут использоваться в недобросовестной конкурентной борьбе".
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 мая в Броварах группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе.
Правоохранители задержали уже 28 участников перестрелки в Броварах, все они находятся в изоляторе.
В разборках со стрельбой между "группами поддержки" перевозчиков в Броварах Киевской области участвовали "яркие" представители криминального мира. Среди них, по информации очевидцев, был и лидер известной киевской ОПГ Виктор Журавель ("Вихан").
Также источник сообщал о возможной причастности к перестрелке братьев Потапенко.