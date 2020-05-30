Разборки в Броварах: братья Потапенко опровергли свою причастность к перестрелке

Братья Денис и Олег Потапенко, которых называли одними из возможных участников перестрелки в Броварах, опровергли свою причастность к конфликту.

Как пишут Vesti, Потапенко заявили, что ни они, ни их транспортная компания не имеют и никогда не имели отношения к любым разборкам между перевозчиками.

Задержание участников перестрелки в Броварах

Упоминание их имени братья считают последствиями деятельности недобросовестных конкурентов.

Потапенко выразили надежду, что "подобные недружественные действия больше не будут использоваться в недобросовестной конкурентной борьбе".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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