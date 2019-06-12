ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Разбита техника на миллионы: стало известно о серьезных потерях "Л/ДНР"

532

Обычный украинский беспилотник лишил террористов на Донбассе техники на миллионы. Бойцы ВСУ называют его легендарной "птицей".

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Юрий Мысягин. По его словам, к сожалению, по окончанию одной из операций дрон был сбит в "серой" зоне.

"Простой гражданский дрон в умелых руках наших военных, превращается в зоркие глаза в небе, с помощь которых выявляется и после уничтожается техника, живая сила и укрепления врага. А сколько он снял гигабайтов видео для разведки, которое помогло проанализировать и успешно проводить разные боевые операции. Это все просто не поддается подсчету", – написал он.

Новости
До Донецка – 100 м: ВСУ отвоевали у "ДНР" новые территории

Террористы на Донбассе

Террористы на Донбассе

ФАН

При этом волонтер успокоил: новый дрон и запасной аккумулятор к нему уже передали разведгруппе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины приняли на вооружение радиогидроакустическую систему "Ятрань", предназначенную для обнаружения вражеских кораблей и подводных лодок.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel