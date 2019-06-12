Разбита техника на миллионы: стало известно о серьезных потерях "Л/ДНР"

Обычный украинский беспилотник лишил террористов на Донбассе техники на миллионы. Бойцы ВСУ называют его легендарной "птицей".

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Юрий Мысягин. По его словам, к сожалению, по окончанию одной из операций дрон был сбит в "серой" зоне.

"Простой гражданский дрон в умелых руках наших военных, превращается в зоркие глаза в небе, с помощь которых выявляется и после уничтожается техника, живая сила и укрепления врага. А сколько он снял гигабайтов видео для разведки, которое помогло проанализировать и успешно проводить разные боевые операции. Это все просто не поддается подсчету", – написал он.

Террористы на Донбассе ФАН

При этом волонтер успокоил: новый дрон и запасной аккумулятор к нему уже передали разведгруппе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины приняли на вооружение радиогидроакустическую систему "Ятрань", предназначенную для обнаружения вражеских кораблей и подводных лодок.

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