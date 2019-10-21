"Разбить врага и занять его позиции!" Украинский генерал спрогнозировал срыв отвода войск на Донбассе

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Думанский заявил, что украинская армия сможет вернуться на свои позиции, если террористы не отведут войска на Донбассе.

В интервью "Апострофу" он пояснил, что останется соответствующая система наблюдения, система разведки, создается система огня, инженерные системы, которые не дают возможности противнику просто так парадным шагом пройти.

"Плюс создается соответствующий резерв - группа, которая по сигналу по соответствующим маршрутам выдвинется и займет оборонительные позиции там, где это потребуется. Никто не зайдет на наши позиции, потому что в таком случае враг будет под огневым воздействием. Все что говорят иное - миф, который распространяют некомпетентные люди", - отметил генерал.

Война на Донбассе 24 канал

По его словам, если Украина окажется под огневым воздействием, то нужно наступать.

"Тогда нам нужно не занимать свои рубежи, а осуществлять наступательную операцию, разбить врага и занять его позиции. Если мы выполним условия разведения, а они нет, тогда какие вопросы - получайте ответку. Мы говорим, что армию уже построили, что она у нас готова к активным действиям", - подытожил Думанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведение сил на Донбассе откладывается из-за того, что террористы обстреляли участок возле Золотого.

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