В Пустомытовском районе Львовской области в результате конфликта с головой села Жировка бывший солдат Нацгвардии оказался в больнице.

Детали инцидента с позиции обеих сторон описали на своих страницах в Facebook председатель Львовской ОГА Максим Козицкий и сам сельский голова Николай Пущак (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В результате "общения" с чиновником органа местного самоуправления у Ярослава Билыка разбит нос и сломана рука", – написал Козицкий.

На Львовщине из-за конфликта с сельским головой экс-боец НГУ оказался в больнице Facebook/Николай Пущак

Со своей стороны председатель сельсовета Жировки заявил, что просто "находился у своего авто, когда увидел, что через село на бешеной скорости мчится другой автомобиль". По его словам, чтобы приостановить последний, он махнул рукой, на что водители якобы отреагировали неадекватно.

На Львовщине из-за конфликта с сельским головой экс-боец НГУ оказался в больнице Facebook/Николай Пущак

"Промчавшись, намеренно задели меня, чем повредили зеркало собственного авто. Хотели начать драку, вели себя грубо", – рассказал Николай Пущак.

На Львовщине из-за конфликта с сельским головой экс-боец НГУ оказался в больнице Facebook/Николай Пущак

Козицкий же добавил, что взял под личный контроль выяснение всех деталей инцидента. И подчеркнул, что как председатель ЛОГА будет требовать от полиции быстро и объективно расследовать дела.

Скриншот Facebook/Николай Пущак

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