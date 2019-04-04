Разбили технику и уничтожили боевиков: ВСУ похвастались новым успехом на Донбассе

На Донбассе в четверг, 3 апреля, террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди бойцов операции Объединенных сил нет.

Боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двух и ранив трех оккупантов, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял украинских военных.

ATR

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Новотроицкое, с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник провел четыре обстрела: дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм около села Крымское; из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новолуганское. Также из стрелкового оружия боевики открывали огонь вблизи поселка Станица Луганская.

В ходе боев была уничтожена боевая машина пехоты российско-оккупационных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время будут проведены испытания двух ракетных систем. В случае их успеха Вооруженные силы Украины получат мощное вооружение.

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