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Разбили технику и уничтожили боевиков: ВСУ похвастались новым успехом на Донбассе

4.3тЧитать материал на украинском

На Донбассе в четверг, 3 апреля, террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди бойцов операции Объединенных сил нет.

Боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двух и ранив трех оккупантов, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял украинских военных.

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ВСУ похвастались новым успехом на Донбассе

ATR

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Новотроицкое, с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник провел четыре обстрела: дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм около села Крымское; из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новолуганское. Также из стрелкового оружия боевики открывали огонь вблизи поселка Станица Луганская.

ВСУ похвастались новым успехом на Донбассе

В ходе боев была уничтожена боевая машина пехоты российско-оккупационных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время будут проведены испытания двух ракетных систем. В случае их успеха Вооруженные силы Украины получат мощное вооружение.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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васильевич василий
васильевич василий
Прочитав заголовок некрофилы на Украине пошли дрочить в туалет
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Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
«3 апреля, в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) под Авдеевкой погиб военнослужащий со Львовщины», - говорится в сообщении. Федоришин активно воевал против Донецкой народной республики на добровольных началах с 2014 года. На фронте он действовал как активный участник запрещенного в РФ «Правого сектора»* и входил в так называемую штурмовую роту боевиков. По словам друга Федоришина Владимира Регеши , сослуживцы звали его «Бронелобый». Это прозвище он получил, когда «поймал» осколок прямо в центр лба, но остался жив.
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