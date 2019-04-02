Разбили технику и нанесли потери: ВСУ задали жару террористам на Донбассе

В понедельник, 1 апреля, террористы на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом пять раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Трое украинских военных были ранены. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив двоих и ранив шестерых оккупантов. Также ответным огнем уничтожено боевую машину пехоты российско-оккупационных войск, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг обстрелял наших защитников пять раз: дважды – из стрелкового оружия – вблизи поселка Пески; из станковых противотанковых гранатометов – возле города Авдеевка; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Лебединское.

Война на Донбассе ТСН

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 13 обстрелов: шесть раз – из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Крымское; дважды – из миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новолуганское; дважды – из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле поселка Золотое-4; из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Зайцево; из крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Хутор Вольный и Новотошковское.

От начала текущих суток, 2 апреля, враг обстрелял из минометов калибров 120 и 82 мм наших защитников в районе поселка городского типа Верхнеторецкое, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Потерь среди личного состава нет.

Подразделение, который претерпело от огневого воздействия противника, ответило на обстрел с применением штатного вооружения. Потери врага уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года украинские военнослужащие получат выплаты в увеличенном размере за выполнение в марте заданий в составе подразделений, которые участвуют в ООС.

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