Растворяли останки едкой щелочью: как КГБ пытался замести следы массовых расстрелов в Харькове. Документы

В июне 1969 года в лесу около поселка Пятихатки на окраине Харькова подростки обнаружили и раскопали места массового захоронения людей. Оказалось, что там находятся останки примерно 13 тысяч польских офицеров и генералов, растрелянных в апреле-мае 1940 года.

Российский блогер Рустем Адагамов опубликовал документы о том, как КГБ впоследствии пытался замести следы кровавого преступления (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

Мемориал советских и польских жертв тоталитарного режима в Пятихатках

"Начало переписки 05.06.1969. Начальник УКГБ по Харьковской области генерал-майор Фещенко сообщает об обстоятельствах дела председателю КГБ республики генерал-полковнику Никитченко. Кроме всего прочего, обозначен круг лиц, осведомленных о захоронении поляков и сообщается, что "могила восстановлена, а провалы земли будут засыпаны". По возникающим слухам "будут приняты меры дезинформации", – пишет блогер.

adagamov.info

adagamov.info

adagamov.info

Буквально через день Никитченко пишет "совершенно секретную" и "только личную" записку секретарю ЦК Компартии Украины Шелесту. В нем дословно цитируется сообщение из Харькова от Фещенко, но прибавляется и свое – Никитченко сообщает версию дезинформации, которую КГБ собирается распространять в виде слухов для местного населения.

"Дескать, во время оккупации в этих местах немцы расстреливали и хоронили своих дезертиров. Кроме того, в этом же месте закапывали и умерших от опасных инфекционных болезней (тиф, холера и т.п.), поэтому посещение этой территории опасно. Никитченко предлагает засыпать это место хлоркой, а сверху грунтом", – отмечает Адагамов.

adagamov.info

adagamov.info

adagamov.info

12 июня Фещенко сообщает начальнику в Киев, что проведено обследование "спецобъекта", установлена его площадь и количество захоронений (около 13 тысяч трупов). Обращается внимание, что в этой зоне расположены пионерские лагеря, больницы, дома отдыха. Фещенко пишет, что так как "спецобъект" обнаружен местным населением, он установил там милицейский пост, но подростки в лесу все равно копают. Поэтому, есть предложение ликвидировать захоронения "путем применения химикатов". Расходы по ликвидации "спецобъекта" составят 10 тысяч рублей. К записке приложен план территории и мероприятий по уничтожению захоронения.

adagamov.info

adagamov.info

adagamov.info

В план мероприятий по ликвидации "спецобъекта" входят работы по обеспечению конспирации, круглосуточной охраны в течение всего срока проведения работ (не менее трех лет), сооружения забора из колючей проволоки, строительство двух помещений для персонала охраны и хозяйственных нужд, доставка 13 тонн чешуйчатого технического едкого натрия и необходимого оборудования для его закачки в места захоронений. С помощью закачанной в землю едкой щелочи чекисты хотели полностью растворить останки растрелянных.

adagamov.info

adagamov.info

19 июня Фещенко снова пишет Никитченко о результатах своей поездки в Москву, где он доложил о планах ликвидации захоронений Андропову и его заместителю Цвигуну. Товарищи в Москве поддержали планы харьковских чекистов и помогли организовать доставку необходимой техники, а также создали специальный штат сотрудников под видом следственного изолятора "со штатом в 21 единицу" для обеспечения охраны и основных работ по ликвидации объекта.

adagamov.info

adagamov.info

Однако до конца уничтожить захоронения не удалось – летом 1991 года начались раскопки "спецобъекта". За пять лет были извлечены останки 4302 польских военнослужащих, имена 3820 из которых удалось установить по найденным документам и личным вещам. На месте захоронения установлен Мемориал советских и польских жертв тоталитарного режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, жертвами террора 1937-38 годов в СССР стали более 260 тысяч украинцев. Сегодня документы из архивов КГБ о массовых расстрелах стали доступны онлайн.