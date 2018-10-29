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Растрата и отмывание денег: НАБУ заведет дело на министра и экс-премьера

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Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении экс-премьер-министра Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на судебные материалы. Уточняются, что Яценюка и Петренко подозревают в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов. Соответствующее решение было принято 17 октября.

По словам заявителя, ранее НАБУ отказалось открыть уголовное производство. В связи с этим он обратился с жалобой в суд, который в результате удовлетворил иск. В частности, дело поручили открыть в отношении Яценюка, Петренко и одного из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата госсекретаря Министерства юстиции.

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Отмечается, что НАБУ должно начать расследование по следующим статьям: 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 366 (служебный подлог) и 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей). Обстоятельства вероятных преступлений не указываются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября НАБУ открыло уголовное производство в отношении Петренко по подозрению в указании недостоверной информации в декларации.

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Тема
Криминал
Персоны
Арсений ЯценюкПавел Петренко
Место
Украина
Объекты
НАБУСоломенский судрасследованиеМинистерство юстиции
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