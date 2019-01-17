Растрата 220 млн грн Нацбанка: ГПУ поставила точку в деле беглого соратника Януковича

Департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины завершил досудебное расследование дела бывшего главы Национального банка и первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко, отметив, что ему инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов НБУ на сумму 220 млн грн.

Он добавил, что после ознакомления с материалами уголовного производства дело будет передано в суд.

Сергей Арбузов Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года суд отменил решение ГПУ о приостановлении расследования по делу в отношении Арбузова по подозрению в растрате государственных средств для создания телеканала "БТБ".

Ранее суд Европейского суда удовлетворил иск Арбузова об аннулировании принятого в его отношении Советом ЕС решения о продлении санкций.

Однако это не отменило решение Совета ЕС о продлении замораживания активов против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, среди которых и Арбузов.

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