Растаможка за сутки? Журналисты раскрыли крупную схему в одесском "Автохабе"

В "Автохабе" Одесской таможни некоторые фирмы из Ассоциации транспортной логистики "Южная Пальмира" прокручивают схему быстрой, но дорогой схемы по растаможке автомобилей, ввезенных из заграницы.

Как сказано в расследовании 24 канала, на таможне фирмы указывают заниженные цены автомобилей, которые не соответствуют их реальной стоимости.

"Автохаб" на территории Одесского порта открыли в сентябре прошлого года. Его целью было ускорить растаможивание автомобилей.

"Первые полтора-два месяца "Автохаб" работал прозрачно, и оформить ввезенную машину можно было быстро - в течение дня. Но в дальнейшем к членам Общественного совета при ГФС Одесской области начали поступать жалобы на работу "Автохаба". Речь шла о манипулировании очередью, точнее электронной системой подачи деклараций на растаможку автомобилей, которые подают сразу после появления авто в Одесском порту", - сказано в материале.

Как оказалось, оформить автомобиль за день можно, если обратиться к "Южной Пальмире". В противном случае растаможивание может занять от одного до полутора месяцев.

По информации председателя Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктора Берестенко, сейчас около 98% растаможен в "Автохаби" происходит при посредничестве членов Ассоциации "Южная Пальмира". Причем брокерские услуги в "Пальмире" за одну машину стоят $1200, в то время как у конкурентов $600.

"О манипуляции с занижением таможенной стоимости игроки рынка узнали случайно. Один из клиентов сначала пришел оформлять автомобиль в компанию, которая не входит в Ассоциацию, и показал инвойс с таможенной стоимостью Ауди Q7 в $37 тыс. Впрочем, он быстро забрал документы и оформил авто уже через "Пальмиру" по другой цене. Брокеры написали запрос в ГФС и узнали, что декларант заявил таможенную стоимость Ауди Q7 в размере $21 тыс. То есть уменьшение таможенной стоимости Ауди вдвое перекрыло уплату брокерских услуг в размере $1200", - сказано в материале.

Журналисты установили, что между ценой покупки автомобиля заграницей и его стоимостью на Одесской таможне существует большая разница.

"Так, Volvo XC90 T6, цена которой на аукционе составила $20 тыс, была растаможена за $12 тыс. Mersedes Metris при минимальной цене в $18 тыс был оценен одесскими таможенниками за $9,5 тыс. Поврежденный Infiniti Q60 Premium 2017 по акционной цене в $40 тыс. был оценен в $15 тыс.", - узнали журналисты.

По данным Одесской таможни, через "Автохаб" каждый месяц проходит около 2 тыс. авто. Соответственно, компании, входящие в "Южную Пальмиру" могут получать до 6 млн грн. на месяц.

"А если учесть, что на таможне стоимость занижается от трети до половины, и учесть, что из-за деятельности "Автохаба" в бюджет поступает 140-150 млн грн. в месяц, то получится, что государство недополучает минимум 100 млн грн", - пояснили журналисты.

Ранее стало известно, что оформлять автомобили через "Автохаб" могут только отдельные, приближенные к руководству таможни фирмы, а остальным создают искусственные препятствия.