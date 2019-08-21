Расстрелы на Майдане: суд отказался отпустить четырех "беркутовцев"

В среду, 21 августа, суд оставил под стражей четырех бывших сотрудников подразделения особого назначения "Беркут", которых подозревают в расстрелах участников Евромайдана.
Речь идет о Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Александре Маринченко и Олеге Янишевском. Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, который и вынес соответствующее решение.
"Коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение Святошинского районного суда города Киева от 16 июля 2019 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора и продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых на 60 дней, до 14 сентября 2019 включительно, и оставила их без удовлетворения", – сказано в сообщении.
Суд оставил под стражей "беркутовцев" по делу расстрелов на Майдане
Отмечается, что подозреваемым вменяют целый ряд преступлений: от умышленных убийств и незаконного обращения с оружием до террористических актов.
Суд отказался отпустить экс-"беркутовцев"
lb.ua
Напомним, 16 июля Святошинский районный суд Киева отпустил под домашний арест экс-бойца "Беркута" Сергея Тамтуру, который также проходит по делу о расстрелах на Майдане.
Как писал OBOZREVATEL, в июне Шевченковский райсуд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в преступлениях против участников Евромайдана бывшего начальника столичного управления СБУ Александра Щеголева.
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