Расстрелы на Майдане: суд отказался отпустить четырех "беркутовцев"

В среду, 21 августа, суд оставил под стражей четырех бывших сотрудников подразделения особого назначения "Беркут", которых подозревают в расстрелах участников Евромайдана.

Речь идет о Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Александре Маринченко и Олеге Янишевском. Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда, который и вынес соответствующее решение.

"Коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение Святошинского районного суда города Киева от 16 июля 2019 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора и продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых на 60 дней, до 14 сентября 2019 включительно, и оставила их без удовлетворения", – сказано в сообщении.

Суд оставил под стражей "беркутовцев" по делу расстрелов на Майдане

Отмечается, что подозреваемым вменяют целый ряд преступлений: от умышленных убийств и незаконного обращения с оружием до террористических актов.

Суд отказался отпустить экс-"беркутовцев" lb.ua

Напомним, 16 июля Святошинский районный суд Киева отпустил под домашний арест экс-бойца "Беркута" Сергея Тамтуру, который также проходит по делу о расстрелах на Майдане.

Как писал OBOZREVATEL, в июне Шевченковский райсуд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в преступлениях против участников Евромайдана бывшего начальника столичного управления СБУ Александра Щеголева.

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