Расстрелы на Майдане: появилась свежая статистика по наказанным

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что в делах о расстрелах на Майдане в 2013-2014 годах признали виновными 59 человек.

Такую цифру назвали в официальном ответе, передает в субботу, 30 ноября, "Радио Свобода".

"В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории сообщено о подозрении 445 лицам , из них: 48 чиновникам, 228 правоохранителям, в том числе 27 следователем, 20 прокурорам и 23 судьям. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек . В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, по 46 из них принято обвинительные акты", – рассказали в ГПУ.

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Также в прокуратуре уточнили, что за первые девять месяцев 2019 года управление специальных расследований сообщило о подозрении 14 лицам, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов. По 11 из них досудебное следствие закончено и обвинительные акты направлены в суд. За эти месяцы судьи объявили один обвинительный приговор.

В целом на протяжении всего времени было исследовано более 4100 эпизодов совершения уголовных преступлений, в которых подозрение сообщили 288 людям. В прокуратуре отметили, что следователи этого управления направили в суд 81 обвинительный акт по 162 лицам. По результатам судебного рассмотрения суд признал виновными 20 человек, в отношении 19 из них вынес обвинительные приговоры.

Кроме того, в ГПУ подсчитали, что во время событий на Майдане пострадали 2442 человека. Из них: 1721 гражданские и 721 правоохранитель.

Дела Майдане: появилась статистика по наказанным РБК-Украина

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