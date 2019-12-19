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19 декабря • обновлено в 20:45
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Подозревают в убийстве 48 человек на Майдане: суд выпустил экс-"беркутовца" из СИЗО

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Бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, которого обвиняют в расстрелах активистов на Майдане, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

Об этом в четверг, 19 декабря, со ссылкой на адвоката Александра Горошинського сообщает hromadske.

Отметим, Маринченко и еще четырех бывших беркутовцев – Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Сергея Тамтуру – обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 участников Революции Достоинства на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

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Расстрелы на Майдане: Маринченко вышел из СИЗО

Расстрелы на Майдане: Маринченко вышел из СИЗО

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова, которого обвиняют в причастности к расстрелам на Майдане.

Перед этим Шевченковский суд Киева вернул паспорт гражданина Украины экс-начальнику управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Щеголеву, обвиняемому по делу штурма Майдана.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Расстрелы на Майдане
Место
Украина
Тег
Майдан
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Ещё один пример того,что на суды надеяться нечего..Поэтому на следующем Майдане ни мусорам,ни судьям пощады не будет..
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Харченко ,ты ,вафлёр,до следующего не доживёшь ведь.Почечная колика приключится))))
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Мало они валили мясо на майдане
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
С этим госпереворотом под названием Майдан пора начать разбираться: кто организовал, кто оплатил и т.д.
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