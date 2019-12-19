Подозревают в убийстве 48 человек на Майдане: суд выпустил экс-"беркутовца" из СИЗО

Бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, которого обвиняют в расстрелах активистов на Майдане, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

Об этом в четверг, 19 декабря, со ссылкой на адвоката Александра Горошинського сообщает hromadske.

Отметим, Маринченко и еще четырех бывших беркутовцев – Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Сергея Тамтуру – обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 участников Революции Достоинства на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Расстрелы на Майдане: Маринченко вышел из СИЗО УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова, которого обвиняют в причастности к расстрелам на Майдане.

Перед этим Шевченковский суд Киева вернул паспорт гражданина Украины экс-начальнику управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Щеголеву, обвиняемому по делу штурма Майдана.

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