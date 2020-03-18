Террористы на Донбассе расстреливали гражданских лиц, чтобы завладеть их имуществом.

Об этом в интервью заявил главарь группировки "Восток" террористов "ДНР" Александр Ходаковский, эпизод которого опубликовал у себя на YouYube-канале журналист и блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

eadaily

"Были эпизоды, когда наши на блокпосту могли остановить гражданскую машину с целью завладеть ею… расстрелять в затылок в посадке троих гражданских… на тот момент это все было ополчение", – заявил боевик.

Также он продемонстрировал выполненный из дерева герб "ДНР" и уточнил, что его автор был убит теми же "ополченцами" с целью ограбления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Ходаковский пожаловался, что в армии боевиков наблюдается жесткий некомплект, поскольку никто из местного населения Донбасса не хочет идти воевать.

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