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"Расстрельный список": СБУ подтвердила подлинность

2.2тЧитать новость на украинском

Ранее опубликованный список из 47 журналистов и блогеров, на которых российские спецслужбы готовили покушения, является подлинным.

Об этом сообщил представитель Службы безопасности Украины, передает ВВС.

В спецслужбе добавили, что людей из этого списка российские силовики планировали "физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".

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Стоит отметить, что ранее спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что список никому не передавали, так как он составляет тайну следствия. Спецслужба открыла уголовное производство по факту публикации "расстрельного списка".

Как сообщал OBOZREVATEL, издание "Страна" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии СБУ, угрожает смерть от рук киллеров.

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что "расстрельный список" силовикам передали люди из окружения Бориса Германа, который арестован по подозрению в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

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Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Место
Украина
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