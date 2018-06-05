"Расстрельный список": СБУ отреагировала на громкий "слив"

В Службе безопасности Украины отказались подтвердить подлинность опубликованного СМИ списка из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии СБУ, угрожает смерть от рук киллеров.

"Я не знаю, что это за список, я не знаю, соответствует он действительности или нет. Любая подобная информация является тайной следствия. О подлинности этого списка я сказать ничего не могу", – заявила "РБК-Украина" спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

Она подчеркнула, что не имеет права разглашать информацию, однако заверила, что СБУ список никому в СМИ не передавала.

Как известно, материалы следствия нельзя разглашать без разрешения следователя и прокурора, поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность, но только в случае, если лицо письменно предупреждено о неразглашении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая стало известно об "убийстве" журналиста Аркадия Бабченко в собственной квартире. 30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация, и что журналист жив. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

После этого генпрокурор Юрий Луценко заявил, что помимо покушения на Бабченко в Киеве, преступные группировки планировали убийства еще 47 человек.