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"Расстрельный список": СБУ отреагировала на громкий "слив"

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В Службе безопасности Украины отказались подтвердить подлинность опубликованного СМИ списка из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии СБУ, угрожает смерть от рук киллеров.

"Я не знаю, что это за список, я не знаю, соответствует он действительности или нет. Любая подобная информация является тайной следствия. О подлинности этого списка я сказать ничего не могу", – заявила "РБК-Украина" спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

Она подчеркнула, что не имеет права разглашать информацию, однако заверила, что СБУ список никому в СМИ не передавала.

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Как известно, материалы следствия нельзя разглашать без разрешения следователя и прокурора, поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность, но только в случае, если лицо письменно предупреждено о неразглашении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая стало известно об "убийстве" журналиста Аркадия Бабченко в собственной квартире. 30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация, и что журналист жив. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

После этого генпрокурор Юрий Луценко заявил, что помимо покушения на Бабченко в Киеве, преступные группировки планировали убийства еще 47 человек.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтПокушение на Аркадия Бабченко
Место
Украина
Объект
Служба безопасности Украины
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