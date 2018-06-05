"Расстрельный список-47": в СБУ сделали заявление о громком "сливе"

Сотрудники главного следственного управления СБУ открыли уголовное производство по факту разглашения СМИ списка из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии ведомства, угрожает смерть от рук киллеров.

Об этом говорится в заявлении СБУ на странице в Facebook. Отметим, "черный список" был опубликован изданием "Страна".

"Правоохранители установили, что на странице одного из интернет-изданий размещены публикации с перечнем лиц, данные о которых есть в материалах ранее открытого уголовного производства. В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны", - написано в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что право на разглашение соответствующих данных никому не предоставлялись.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в СБУ отказались подтвердить подлинность "расстрельного списка".