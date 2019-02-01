Расстрел Майдана: Луценко заявил о завершении следствия

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины завершили досудебное следствие касательно лиц, виновных в убийствах на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году.

Об этом в эфире "Прямого" заявил генпрокурор Юрий Луценко. Он отметил, что дело готовится для передачи в суд.

"Мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане. У нас есть все доказательства для передачи в суд, в том числе, научная независимая экспертиза о том, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане", — сказал Луценко.

События на Майдане Антикор

Он подчеркнул, что статья, по которой обвиняют бывшее руководство государства, предусматривает пожизненное заключение.

"Кроме тех 150 деятелей силовых структур, которые сейчас находятся на скамье подсудимых за насилие на Майдане, заочно добавятся еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур, виновных в издании преступного приказа", — пояснил Луценко.

Напомним, в Генпрокуратуре ранее сообщили, что вручили подозрения 66 лицам, в том числе тогдашнему руководству страны, в расследовании убийств во время Майдана.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети появилось видео из Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года, когда произошел расстрел Небесной Сотни. До этого появилась видеореконструкция первой фазы штурма Майдана

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