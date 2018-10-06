МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Расстреливал Майдан? Появились сенсационные данные об "отравителе" Скрипаля

12.7тЧитать материал на украинском

Подразделение полковника cпецназа ГРУ РФ Анатолия Чепиги, которого подозревают в отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля, могло принимать активное участие в эскалации конфликта на Майдане в 2014 году.

Об этом пишет Guildhall, ссылаясь на собственный источник в Государственной пограничной службе Украины. По их данным, российские военные находились в то время в Киеве и проживали в отдельном доме на базе "Альфы".

Отмечается, что конкретной информации, был ли там Чепига, нет, так как они не проходили пограничного контроля или каких-либо осмотров.

Новости
''Считался блатным'': сослуживцы Чепиги рассказали, за какую операцию в Украине ему дали ''героя''

"Спецназ ГРУ РФ принимал активное участие в противоправных действиях против участников Революции достоинства, после чего, под видом украинских правоохранителей выехал на территорию Крыма", — сообщил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил вывоз экс-президента Виктора Януковича отравителем Скрипалей.

Кроме того, в Турции в полковнике Чепиге узнали киллера, убившего чеченского полевого командира Абдулвахида Эдельгириева.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Украина
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
20
33
Смешно
15
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Александр
Семёнов Александр
А-а-а-а ха-ха-ха-ха-а-а!!! Чэпыгу гэть!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Степан Графский
Степан Графский
Чепига президент!!))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
На окраине накопилось тысячи нераскрыты убийств, грабежей и прочего. Раз уж пошла такая пъянка, то валите все на Чепигу и того второго, имя которого обнародуют во вторник.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги