Расстреливал Майдан? Появились сенсационные данные об "отравителе" Скрипаля

Подразделение полковника cпецназа ГРУ РФ Анатолия Чепиги, которого подозревают в отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля, могло принимать активное участие в эскалации конфликта на Майдане в 2014 году.

Об этом пишет Guildhall, ссылаясь на собственный источник в Государственной пограничной службе Украины. По их данным, российские военные находились в то время в Киеве и проживали в отдельном доме на базе "Альфы".

Отмечается, что конкретной информации, был ли там Чепига, нет, так как они не проходили пограничного контроля или каких-либо осмотров.

"Спецназ ГРУ РФ принимал активное участие в противоправных действиях против участников Революции достоинства, после чего, под видом украинских правоохранителей выехал на территорию Крыма", — сообщил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил вывоз экс-президента Виктора Януковича отравителем Скрипалей.

Кроме того, в Турции в полковнике Чепиге узнали киллера, убившего чеченского полевого командира Абдулвахида Эдельгириева.