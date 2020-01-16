Расстрел воинов ВСУ: обменянный пособник террористов пошел на хитрость в расследовании дела

Фермер Николай Бутрименко, которого обвиняют в гибели 10 украинских воинов, но в результате обмена пленными отправили в ОРДЛО, не явился на заседание суда по его делу 16 января.

Свое отсутствие пособник русских террористов объяснил якобы лечением. Об этом сообщила адвокат потерпевших Елена Яркина после заседания Ореховского райсуда, передает "Укринформ".

"Адвокат Бутрименко заявил, что его подзащитный находится на лечении в муниципальной больнице Шахтерска и подал ходатайство о переносе судебного заседания. В больницу Бутрименко, по словам адвоката, попал в субботу, 11 января", – отметила правозащитник.

Николай Бутрименко не явился на заседание суда по делу о расстреле террористами воинов ВСУ

Яркина подчеркнула, что названного адвокатом фермера медучреждения нет в реестре лечебных учреждений.

Поэтому она обратилась в суд с просьбой проверить подлинность документа. При этом попросила сообщить Бутрименко о дате следующего заседания через официальный сайт суда.

"Почтой в Шахтерский район письмо доставить нельзя", – уточнила она.

По ее словам, следующее заседание по делу назначено на 26 февраля 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках обмена пленными между Киевом и ОРДЛО, который состоялся 29 декабря, из-под стражи выпустили пособника русских террористов Николая Бутрименко.

Напомним, что 29 июля 2014 года именно он сообщил оккупантам о позиции украинских военнослужащих, которых затем расстреляли.

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