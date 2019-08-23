Расстрел в Кропивницом: вскрылись шокирующие данные о втором пострадавшем

Во время стрельбы в Кропивницом, где убили адвоката Александра Иванова, был ранен в руку 54-летний Андроник Мартиросян, который навещал в СИЗО своего сына.

Как сообщает "ТСН", именно Мартиросян был целью нападавших, а юрист стал случайной жертвой.

"Сейчас проводится оказание помощи оперативным путем по поводу огнестрельного ранения правой конечности. Травма тяжелая. Угрозы жизни нет, но у больного есть сопутствующие заболевания", – рассказал ортопед-травматолог Андрей Семенович.

Добавим, что это уже не первое покушение на Мартиросяна. В апреле этого была взорвана взрывчатка на лестнице подъезда, где он проживал.

Отмечается, что в СИЗО пострадавший мог навещать своего сына Арсена Мартиросяна, которого подозревают в убийстве бойца АТО и ранении другого. Это случилось три года назад возле ночного клуба, но приговора по этому делу до сих пор нет.

К кому в СИЗО приходил погибший адвокат Иванов пока неизвестно. Также полиция все еще не нашла убийц юриста.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 августа в Кропивницком возле СИЗО застрелили адвоката Александра Иванова.

Второй мужчина – Андроник Мартиросян получил огнестрельное ранение, выжил и находится в больнице.

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