Расстрел в Кропивницком: в больнице скончался второй пострадавший

В Кропивницком скончался второй пострадавший в ходе стрельбы возле городского СИЗО, где убили адвоката Александра Иванова.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии Сергей Вилков.

Он добавил, что мужчина, чье имя пока не названо, скончался на больничной койке.

"Из той информации что нам известно, убийство произошло около 12:00 в одном из кафе автоматной очередью, наш коллега погиб на месте. Это Иванов Александр Валентинович, 24.06.2011 получил свидетельство на право заниматься адвокатской деятельностью, член Кировоградской областной коллегии адвокатов, который практиковался исключительно в уголовных процессах", – рассказал Вилков.

Он добавил, что сейчас полиция ведет расследование, чтобы установить мотивы и обстоятельства преступления.

"Это убийство связано, и мы убеждены в этом, исключительно с его профессиональной деятельностью. Он общался с другим человеком, мы сейчас выясняем, с кем, и этот другой человек тоже был ранен. И, насколько нам известно, в больнице мужчина умер", – подытожил Вилков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 августа в Кропивницком возле СИЗО застрелили адвоката Александра Иванова. В полиции сообщили, что огонь велся из автомобиля при помощи автомата.

Отметим, что адвокат Иванов ранее работал в правоохранительных органов. Он занимал руководящие должности в областном главке, в частности заместителя начальника ГУ НП в области по следствию. До этого он возглавлял Ленинский районный отдел города.

СМИ также сообщили, что убитый в Кропивницком адвокат Александр Иванов стал случайной жертвой.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!