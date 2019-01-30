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Расстрел пары в Николаеве: всплыла информация о сообщнике

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Парнем, который сопровождал николаевца, расстрелявшего 30 января семейную пару на выходе из здания суда, оказался его сын.

Об этом ТСН рассказал советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко. "Сообщника" заметили на опубликованных кадрах с камер наблюдения.

На записи убийства жителей Одессы видно, что парень бегал вокруг стрелка, однако участия в самом преступлении не принимал.

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Расстрел пары в Николаеве: всплыла информация о сообщнике

news.pn

Расстрел пары в Николаеве: всплыла информация о сообщнике

news.pn

Расстрел пары в Николаеве: всплыла информация о сообщнике

news.pn

По словам Геращенко, сын пытался остановить отца. Напомним, ранее предполагаемый убийца заявил, что действовал в одиночку и устроил стрельбу по личным мотивам.

Сына стрелка задержали после того, как он скрылся с места преступления на автомобиле Mercedes Vito.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В среду, 30 января, в Николаеве возле здания Ленинского районного суда расстреляли мужчину и женщину.

  • Выяснилось, что причиной убийства, вероятнее всего, стало то, что убитые отсудили у подозреваемого крупную сумму долга.

  • Появились первые кадры с места преступления.

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Место
УкраинаНиколаев
Теги
криминалстрельба
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