Расстрел пары в Николаеве: суд вынес решение

Николаевский суд взял под стражу на 2 месяца 52-летнего Герасима Багирянца, которого подозревают в хладнокровном убийстве супружеской пары Беловых из Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области. Решение было принято в пятницу, 1 февраля.

"Суд Центрального района г. Николаев, изучив все доводы защиты и обвинения, проанализировав имеющиеся риски нахождения злоумышленника на свободе, избрал задержанному за двойное убийство 52-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", – сказано в сообщении.

Пресс-служба полиции Николаевской области

Пресс-служба полиции Николаевской области

Пресс-служба полиции Николаевской области

Пресс-служба полиции Николаевской области

Пресс-служба полиции Николаевской области

При этом, отмечается, что возможность внесения залога судом не предусмотрена.

Кроме того, и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области полковником полиции Иваном Выгивским было инициировано проведение служебного расследования по поводу полноты и качества сбора материалов по делу погибших супругов (о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Днем 30 января у входа в Ленинский районный суд г. Николаев, местный житель в упор расстрелял беседующих с адвокатом жителей Одессы супругов Беловых.

Стрелявший не пытался скрыться с места происшествия и сдался полиции. Им оказался житель Николаева Герасим Багирянц.

Причиной расстрела стал конфликт по поводу крупной суммы денег, которую Багирянц якобы взял у Беловых в долг и не вернул.

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