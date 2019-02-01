Расстрел пары в Николаеве: суд вынес решение

Николаевский суд взял под стражу на 2 месяца 52-летнего Герасима Багирянца, которого подозревают в хладнокровном убийстве супружеской пары Беловых из Одессы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области. Решение было принято в пятницу, 1 февраля.
"Суд Центрального района г. Николаев, изучив все доводы защиты и обвинения, проанализировав имеющиеся риски нахождения злоумышленника на свободе, избрал задержанному за двойное убийство 52-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", – сказано в сообщении.
Пресс-служба полиции Николаевской области
Пресс-служба полиции Николаевской области
Пресс-служба полиции Николаевской области
Пресс-служба полиции Николаевской области
Пресс-служба полиции Николаевской области
При этом, отмечается, что возможность внесения залога судом не предусмотрена.
Кроме того, и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области полковником полиции Иваном Выгивским было инициировано проведение служебного расследования по поводу полноты и качества сбора материалов по делу погибших супругов (о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Днем 30 января у входа в Ленинский районный суд г. Николаев, местный житель в упор расстрелял беседующих с адвокатом жителей Одессы супругов Беловых.
Стрелявший не пытался скрыться с места происшествия и сдался полиции. Им оказался житель Николаева Герасим Багирянц.
Причиной расстрела стал конфликт по поводу крупной суммы денег, которую Багирянц якобы взял у Беловых в долг и не вернул.
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